В Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов

Фото: pixabay.com
Потепление до +18 градусов ожидается в Новосибирской области.
Синоптики прогнозируют потепление до +18 в Новосибирской области этой весной. Об этом сообщают погодный сервис Яндекс.Погода.
В первые 20 дней весны, температура будет держаться на уровне -4..-9 градусов с потеплением до 0..+3 в конце марта. Также, в марте ожидается обильное количество осадков.
В апреле дневная температура может держаться на уровне +2...+8 градусов, ночная — 0...+3 градусов. В конце месяца воздух может прогреться до +15 градусов.
Май обещает быть теплым. В течение месяца температура будет составлять +11..+18 градусов, а ночью +6...+13 градусов. Возможны осадки.
Ранее Сиб.фм писал о том, какая погода ждет Новосибирск в феврале 2023 года.
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