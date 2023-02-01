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В Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов

Фото В Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов
Фото В Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов

Фото: pixabay.com

Потепление до +18 градусов ожидается в Новосибирской области.

Синоптики прогнозируют потепление до +18 в Новосибирской области этой весной. Об этом сообщают погодный сервис Яндекс.Погода.

В первые 20 дней весны, температура будет держаться на уровне -4..-9 градусов с потеплением до 0..+3 в конце марта. Также, в марте ожидается обильное количество осадков.

В апреле дневная температура может держаться на уровне +2...+8 градусов, ночная — 0...+3 градусов. В конце месяца воздух может прогреться до +15 градусов.

Май обещает быть теплым. В течение месяца температура будет составлять +11..+18 градусов, а ночью +6...+13 градусов. Возможны осадки.

Ранее Сиб.фм писал о том, какая погода ждет Новосибирск в феврале 2023 года.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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