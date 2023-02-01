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общество

Священник из Новосибирска назвал Зеленского змеёнышем

Фото Священник из Новосибирска назвал Зеленского змеёнышем
Фото Священник из Новосибирска назвал Зеленского змеёнышем

Фото: нкс54.рф

Новосибирский священнослужитель высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Настоятель Александро-Невского собора, руководитель Информационно-консультационного центра по вопросам сектантства и эксперт в области деструктологии протоиерей Александр Новопашин назвал президента Украины Владимира Зеленского змеёнышем. Его высказывание опубликовано на сайте Новосибирского координационного совета.

«Товарищ Бендер называл таких, как Зеленский, жертвой аборта. В советское время этих персонажей еще именовали — ошибкой природы. Но я, как верующий человек, как священник, предпочитаю циничных, лживый, двуличных людей, к которым несомненно относятся Зеленский и его кукловоды — Байден и некоторые под стать ему европейские лидеры, накачивающие Украину оружием, называть словами Пророка и Крестителя Господня Иоанна — порождением ехидны, то есть детьми ядовитой змеи, змеёнышами», — говорит Новопашин.

Священник назвал украинскую пропаганду страшной силой и заявил, что Украина вырастила целое поколение, обученное ненавидеть русских.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал будущее Украины после завершения спецоперации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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