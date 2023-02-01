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общество

Терапевт назвала самые важные лекарства в домашней аптечке

Фото Терапевт назвала самые важные лекарства в домашней аптечке
Фото Терапевт назвала самые важные лекарства в домашней аптечке

Freepik, authors: dszc

По словам терапевта Татьяны Романенко, в домашней аптечке всегда должны быть бинты, жгуты и антисептические растворы для обработки ран или порезов.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко назвала самые важные лекарства в домашней аптечке. По ее словам, в ней всегда должны быть средства для оказания неотложной помощи: бинты, жгуты и антисептические растворы для обработки ран или порезов, пишет Pravda.Ru.

Как отмечает врач, не менее важны и антигистаминные препараты.

«Лучше, если это будет препарат третьего поколения, который позволит резко купировать симптомы аллергии», — добавила она.

Также важно иметь дома дома сорбенты, в качестве которых может выступать обычный активированный уголь. А с головной болью помогут справиться препараты для снижения температуры, но можно иметь в аптечке и спазмолитики, заключила она.

Напомним, терапевт рассказала, можно ли заболеть менингитом в мороз без шапки.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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