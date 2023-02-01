Утром 1 февраля на дорогах Новосибирска образовались 8-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске из-за пробок оказались парализованы магистральные улицы нескольких районов.

В среду, 1 февраля, в Новосибирске оказались скованы пробками большинство улиц Ленинского, Октябрьского, Дзержинского и Калининского районов. По оценке 2ГИС, загруженность составляет 8 баллов из 10. При этом центр города доступен для проезда.

На левом берегу заблокировано движение по направлению к площади Труда — это улицы Большая, проезд Энергетиков, Станционная, Широкая, Станиславского и Ватутина. Затруднён въезд на Октябрьский мост со стороны Котовского, Маркса и Немировича-Данченко, а также проезд по нему в сторону правого берега. В Кировском районе пробки на Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Бронной, Советском шоссе, Прокопьевской.

На правом берегу пробка на Большевистской растянулась от Бердского шоссе до Октябрьского моста. Осложнено движение по улицам Кирова, Выборной, Бориса Богаткова, Татьяны Снежиной, Гусинобродскому шоссе, Волочаевской, проспекту Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Танковой, Кедровой и Мочищенскому шоссе.

На момент публикации сообщается о 7 ДТП на улицах города — некоторые из них препятствуют движению на магистральных улицах.