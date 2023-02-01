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В ночь с 1 на 2 февраля жители Новосибирска смогут увидеть зеленую комету

Фото В ночь с 1 на 2 февраля жители Новосибирска смогут увидеть зеленую комету
Фото В ночь с 1 на 2 февраля жители Новосибирска смогут увидеть зеленую комету

Фото: Freepik.com

Над Новосибирском впервые за 50 тысяч лет пролетит комета C/2022 E3.

В ночь на 2 февраля 2023 года над Новосибирском пролетит комета C/2022 E3 (ZTF), которая появляется около Земли раз в 50 тысяч лет. Увидеть её смогут жители лишь нескольких городов северного полушария — в том числе из-за снегопада и облаков. Об этом сообщают синоптики Яндекс Погоды.

Ночью и утром 2 февраля комета с зеленым свечением будет пролетать на расстоянии 42 миллиона километров от Земли. Аналитики Яндекс Погоды собрали данные по погоде на пути следования кометы и выяснили, что лучше всего комета будет видна жителям всего 12 городов России. К счастью, среди них есть Новосибирск.

««Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо зелёная комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода», — объясняет специфику явления Александр Ганьшин, руководитель сервиса Яндекс Погода.

Наилучший обзор на комету получат жители Омска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Томска, Кемерово и Новокузнецка. Также комета будет хорошо видна в Хабаровске и Владивостоке. Из городов европейской части России с погодой повезло Уфе и Набережным Челнам.

Из Москвы и Санкт-Петербурга увидеть комету будет практически невозможно: в единственную ночь для наблюдения C/2022 E3 (ZTF) в истории человечества в этих городах ожидается дождь со снегом и плохая видимость.

Предыдущее астрономическое событие, которое наблюдали жители Новосибирска — падение метеора 31 января. Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков предположил, что пролетевший над Сибирью объект мог иметь внушительные размеры до нескольких метров в диаметре — но скорее всего полностью сгорел в атмосфере.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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