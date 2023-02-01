В Новосибирск в феврале придёт волна холода из Якутии

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

После потепления в Новосибирск из Якутии придет новая волна холода.

В Новосибирске в первую декаду февраля ожидаются морозы, зато закончится неделя мощнейших снегопадов. Об этом сообщила начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС 31 января.

Холода придут в Сибирь из Якутии. На метеорологическую ситуацию будет сильно влиять антициклон, создающий область повышенного давления. Уже во второй неделе февраля в городе ожидается значительное похолодание и вторжение воздушных масс с северных районов Якутии, как уточнила Анна Лапчик.

По данным УГМС, в начале февраля в Новосибирске будет в среднем -18 градусов днём и -20 градусов ночью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за снегопадов прогнозируют сильный паводок весной. Виной тому аномально обильные снегопады в январе — так, 23 и 28 января 2023 года Новосибирск побил абсолютный рекорд по выпавшим осадкам, а в среднем за месяц масса выпавшего снег превысила среднее значение более чем в 2 раза.