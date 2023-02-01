В Новосибирске покойного основателя крематория «Некрополь» Якушина продолжают судить

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В Заельцовском районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела умершего полгода назад директора похоронного дома "Некрополь" и основателя Музея смерти Сергея Якушина: родственники так и не приняли единого решения о прекращении процесса.

С основателем похоронного дома «Некрополь» Сергеем Якушиным простились полгода назад – 8 июля 2022 года. Похороны, как и любил основатель крематория и Музея смерти, прошли с размахом и элементами театральной постановки.

Как заявил старший сын Сергея Якушина Родион, на здоровье отца негативно сказалась история с "рейдерским захватом крематория". Именно такую характеристику родные дают уголовному делу основателя «Некрополя» о даче взятки должностному лицу.

"В 2019 году отцу говорили, что он проживёт до шести месяцев. Он уезжал лечиться. В это же время мы узнаём, что на него готовится покушение,

– говорит Родион Якушин. – Целью был крематорий: от пяти или шести человек мы узнали, что поступает предложение о продаже. Таким образом, хотели воспользоваться ситуацией, чтобы он отказался от главного детища".

Эти слова Родиона можно отнести и к задержанию Сергея Якушина в Санкт-Петербурге поздней осенью 2021-го. Сначала основателя похоронного дома «Некрополь», который категорически отказался признать вину, содержали в СИЗО, но потом перевели под домашний арест. Создатель Новосибирского крематория скончался на 70-м году жизни во время судебного процесса.

Впрочем, и после похорон рассмотрение уголовного дела Сергея Якушина продолжилось без него 27 июля. Покойного основателя крематория «Некрополь» до сих пор обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5, статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, Якушин был в числе тех, кто регулярно выплачивал вознаграждение заведующему патологоанатомическим отделением Горбольницы Михаилу Козяеву. На протяжение нескольких лет тот фактически состоял на зарплате у коммерсантов. Согласно материалам дела, всего заведующий моргом получил от похоронного дома "Некрополь" порядка 1,2 млн. рублей. За эти деньги он давал указания своим подчиненным, чтобы те настоятельно рекомендовали родственникам умерших обращаться именно в эту компанию.

Михаила Козяева приговорили к выплате штрафа в размере 4,5 млн. рублей. Дело Сергея Якушина и вовсе могло бы закончиться нечем, но родственники не пришли к единому мнению о закрытии дела: для старшего сына Якушина – Родиона – дело принципа, чтобы было реабилитировано имя отца.

«Мы не сообщали суду, что хотим закрыть дело. Родион выступает за реабилитацию имя Сергея Борисовича Якушина. Поэтому рассмотрение материалов уголовного дела продолжается»,

– сообщил Сиб.фм второй сын Якушина Борис.

Сейчас рассмотрение материалов дела назначено на 13 февраля. С начала года заседания откладывались из-за неявки в процесс свидетелей.