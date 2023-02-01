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В Новосибирске произошел пожар в ресторане «Аджикинежаль»

Фото В Новосибирске произошел пожар в ресторане «Аджикинежаль»
Фото В Новосибирске произошел пожар в ресторане «Аджикинежаль»

Фото: Pixabay.com, АСТ-54/ВК

Возгорание произошло в ресторане в Советском районе Новосибирска.

В ресторане «Аджикинежаль» на улице Ильича в Академгородке произошёл пожар. Об этом Сиб.фм сообщил источник в экстренных службах.

Предварительно, возгорание началось на кухне — воспламенилась вытяжка. Огонь оперативно потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.

Очевидцы опубликовали фото инцидента в соцсетях.

Фото В Новосибирске произошел пожар в ресторане «Аджикинежаль» 2

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о крупных пожарах в ресторанах Новосибирска за последние годы. Так, ресторан Shalet в Заельцовском парке Новосибирска загорелся вечером 7 августа. Пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на вызов в 22:23. Когда пожарные прибыли на место, у здания горела кровля. Со слов внука владельца ресторана Радика, причинённый ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Он признал, что ресторан не был застрахован, но выразил уверенность, что удастся восстановить заведение.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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