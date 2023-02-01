В Новосибирске прокуратура обжаловала выплату 7 млн экс-губернатору Юрченко

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Прокуратура Новосибирской области обжаловала выплату 7 млн. рублей экс-губернатору Василию Юрченко.

Прокуратура обжаловала решение суда о выплате в 7 миллионов рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко в счет возмещения имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ранее суд Железнодорожного района Новосибирска частично удовлетворил иск экс-губернатора Василия Юрченко и выплате 7 миллионов рублей на компенсацию услуг адвоката по уголовному преследованию.

Однако прокуратура Железнодорожного района Новосибирска с решением суда не согласилась. 1 февраля была подана апелляция об отмене постановления районного суда.

Апелляционное представление будет рассмотрено Новосибирским областным судом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске прокуратура занимается проверкой отказа пассажирам в перелете до Санкт-Петербурга.