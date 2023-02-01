В Новосибирске Росгвардия за год изъяла 4000 единиц незаконного оружия

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4000 единиц незаконного оружия за 2022 год изъяли в Новосибирске бойцы Росгвардии.

За 2022 год в ходе осуществления контроля в сфере оборота оружия, сотрудниками Росгвардии было изъято 4000 единиц оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Управления Росгвардии по Новосибирской области, на учете в подразделениях состоит более 76 тысяч владельцев, которые имеют разрешение на хранение и ношение оружия, в их пользовании находится свыше 139 тысяч единиц оружия.

В рамках осуществления контроля в сфере оборота оружия, за 2022 год сотрудники Росгвардии провели более 74 тысяч проверок по условиям сохранности оружия у граждан.

В результате проверок, за различные нарушения удалось привлечь к ответственности более 2900 человек, а также изъять 4000 единиц оружия.

Как отметили в ведомстве, основные с нарушения связаны со сроками регистрации оружия или его постановки на учет.

11 ружей граждане сдали добровольно.

Ранее Сиб.фм писал о жителе Новосибирска, который угрожал оружием своим соседям.