В Новосибирске ввели режим «чёрного неба» с 1 февраля

Фото: t.me/mpr_nso

В Новосибирске действует режим неблагоприятных метеоусловий.

В Новосибирске введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Режим «чёрного неба» в Новосибирске действует с 16:00 1 февраля до 18:00 3 февраля.

«На территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности», — уточнили в министерстве.

Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель. После этого специальные сервисы также фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, однако официально режим НМУ не вводился.

Напомним, сегодня синоптики объявили о риске загрязнения воздуха в Новосибирске.