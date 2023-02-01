В Новосибирске жена мобилизованного не может оформить наследство

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Жительница Новосибирска Анна рассказала, что столкнулась с трудностями при оформлении наследства после того, как мужа забрали на спецоперацию: от него теперь необходимо получить согласие на рассмотрение дела в его отсутствие.

Трудности бюрократии заставили жительницу Новосибирска Анну уже несколько раз сходить на «Почту России». И все — безрезультатно. Из судов отправляют заказное письмо, которое может получить только её муж Алексей, мобилизованный ещё в октябре.

Семейная пара подзатянула с оформлением наследства после смерти матери Алексея, а судебные разбирательства пришлись как раз на то время, когда Алексей был отправлен на спецоперацию.

«Целый год не торопились оформлять наследство, потом мобилизация. А дело наше было то в Новосибирском районном, то в Заельцовском суде. Всё это отражено в тех письмах, которые из суда приходят на почту»,

– объясняет Анна.

Ранее Алексей подал заявление в суд, которое направили в другую инстанцию, по месту расположения земельного участка. Жене мобилизованного потребовалось некоторое время, чтобы найти "концы" иска.

«Я принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств третьих лиц: установил замки, отремонтировал ограждение, отремонтировал электропроводку и печь, благоустроил придомовой участок, оплатил из своих средств расходы на возведение уличного санузла, ремонт кровли, содержание наследственного имущества. На придомовом участке мною осуществляются сельскохозяйственные и иные работы. Это могут подтвердить соседи по дачному участку, а также члены моей семьи. Я из своих средств уплатил членские взносы, что подтверждается справкой о выполнении платежа по платёжному поручению, — говорится в заявлении, которое Алексей подал в суд.

– Действия по фактическому принятию наследства были мной совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства и продолжают совершаться вплоть до настоящего времени. Установление факта принятия наследства необходимо мне для оформления документов, подтверждающих право собственности на имущество».

В принципе это заявление можно было рассмотреть за несколько заседаний, но Алексей был мобилизован. Сейчас этот вопрос пытается решить его супруга Анна.

«Проблема просто в том, что нужно, чтобы он отправил письменное разрешение на рассмотрение дела в его отсутствие, а как его получить-то, если даже связи нет? – обозначила проблему Анна. – Мы наняли адвоката для решения этой проблемы. Ждём разрешения ситуации».

Впрочем, Анна готова подождать с наследством и отложить рассмотрение этого вопроса ещё хоть на год, лишь бы супруг отслужил положенный срок и вернулся домой в целостности и сохранности.

Кстати, в феврале 2023 года кто-то из мобилизованных может вернуться в отпуск на две недели – вопрос о том, кому предоставляются выходные, решает командование войсковой части. Отпустить в увольнительную прежде всего могут тех, у кого тяжело заболели родители или родился ребёнок.