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общество

Врач рассказал, как фармкомпании справляются с нехваткой импортных лекарств

Фото Врач рассказал, как фармкомпании справляются с нехваткой импортных лекарств
Фото Врач рассказал, как фармкомпании справляются с нехваткой импортных лекарств

Freepik, authors: alvarez

По словам врача-онколога Андрея Пылева, пока непонятно, справятся ли российские фармкомпании с такой ситуацией.

Главный врач-онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылёв рассказал, как фармкомпании справляются с нехваткой импортных лекарств. По его словам, пока непонятно, справятся ли российские фармкомпании с такой ситуацией, пишет Pravda.Ru.

«Российские химиопрепараты работают. Но есть лекарства, которые не имеют российских аналогов и сейчас недоступны, поскольку ушли с российского рынка. Как решать эту проблему, пока непонятно», — объяснил онколог.

По мнению Пылева, если зарубежная фармкомпания приняла решение, что её препараты перестают поставляться на российский рынок, то надо искать замену.

Напомним, в аптеках Новосибирской области вновь появится Тамоксифен.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

импорт
лекарства
врач
аптека
препараты
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