Врач рассказал, как фармкомпании справляются с нехваткой импортных лекарств

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По словам врача-онколога Андрея Пылева, пока непонятно, справятся ли российские фармкомпании с такой ситуацией.
Главный врач-онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылёв рассказал, как фармкомпании справляются с нехваткой импортных лекарств. По его словам, пока непонятно, справятся ли российские фармкомпании с такой ситуацией, пишет Pravda.Ru.
«Российские химиопрепараты работают. Но есть лекарства, которые не имеют российских аналогов и сейчас недоступны, поскольку ушли с российского рынка. Как решать эту проблему, пока непонятно», — объяснил онколог.
По мнению Пылева, если зарубежная фармкомпания приняла решение, что её препараты перестают поставляться на российский рынок, то надо искать замену.
Напомним, в аптеках Новосибирской области вновь появится Тамоксифен.
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