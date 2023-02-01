Житель Новосибирска стал инвалидом после падения в колодец во время запоя

Фото: Алексей Лукоянов / "АиФ-Новосибирск"

Житель Новосибирска потерял дар речи и способность ходить после падения в колодец во время запоя.

46-летний новосибирец Игорь Субботин рассказал корреспонденту «АиФ-Новосибирск», как его пагубная привычка к алкоголю привела к инвалидности.

Собеседник издания имел привычку выпивать еще со школы, но в 2015 году он упал в колодец на окраине Новосибирска, несколько дней пролежал там. Чудом выжив после переохлаждения, он всё же лишился ног.

Как рассказывает Игорь, он всегда находил причины выпить. Для самого себя он оправдывал вредную привычку наличием проблем и тем, что алкоголь позволяет забыть о них. Но в пьяном виде он становился конфликтным: дрался, нередко обнаруживал себя утром в СИЗО. Пытался лечиться, но ничего не выходило. Был женат, но жена ушла от него.

В 2015 году Игорь в нетрезвом состоянии ходил по городу и упал в колодец. По его словам, он потерял память и пролежал там несколько дней. От переохлаждения его парализовало: он потерял возможность говорить и ходить.

Заново учился говорить он в приюте «Дом Милосердия» — там же он приходил в себя и возвращал массу после тяжелой травмы. Способность говорить постепенно вернулась. Ходить — нет. Теперь по вечерам мужчина для постояльцев приюта читает Библию, а также стал помощником на медицинских комиссиях для тех, кто не может общаться с врачом самостоятельно. К алкоголю он больше не притронулся.

Игорь Субботин ездит с врачами по поликлиникам, поддерживает таких больных разговорами, и только за 2022 год помог 40 людям оформить инвалидность.

Ранее журналист «АиФ-Новосибирск» сообщал о воре-рецидивисте из Новосибирска, который лишился обеих ног из-за гангрены.