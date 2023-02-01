Жителя Новосибирска оштрафовали за нацистскую символику в соцсетях

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В Новосибирске местного жителя осудили за публикацию изображения с нацистской символикой.

В Новосибирске местного жителя Ивана Стагиса оштрафовали на 1000 рублей за публикацию изображения с нацистской символикой на странице в социальной сети «ВКонтакте». Решение принял Железнодорожный районный суд во вторник, 31 января.

В отношении новосибирца было возбуждено административное дело.

«Иван Стагис разместил на сайте социальной сети "ВКонтакте" снимки с изображением нацистской символики, запрещенной Нюрнбергским трибуналом, ст. 6 Федерального закона РФ № 80-ФЗ от 19.05.1995 "Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1974 годов", Федеральным законом № 114-ФЗ от 25.07.2002 "О противодействии экстремистской деятельности"», — уточнили в суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что летом прошлого года украинские нацисты привлекали детей-сирот к выполнению боевых задач и вынуждали их заниматься террором мирного населения. Об этом сообщили в СКР.

«Следственный комитет запросит в МИД России сведения о новых фактах преступной деятельности киевского режима», – говорится в сообщении ведомства.

У российских следователей есть доказательство того, что украинские нацисты привлекали детей к своим преступлениям с 2015 года.

Напомним, ранее в Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка.