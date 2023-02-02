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2 февраля в Новосибирске ожидается смог и гололёд

Фото 2 февраля в Новосибирске ожидается смог и гололёд
Фото 2 февраля в Новосибирске ожидается смог и гололёд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирску 2 февраля пообещали гололед и грязный воздух.

В четверг, 2 февраля, в Новосибирске ожидается температура -14..-16 градусов, гололёд и загрязнение воздуха. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«2 февраля в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -17..-19 градусов. Изморозь, туман. На дорогах местами гололедица», — сообщили в УГМС.

Также в Новосибирске объявили режим черного неба первой степени. Так, за 31 декабря и 1 января в Калининском районе зафиксировали превышение доли диоксида азота в воздухе в 3 раза. По данным синоптиков, неблагоприятные условия сохранятся до 18:00 3 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь с 1 на 2 февраля, а также утром 2 февраля в небе над Новосибирском видна зеленая комета C/2022 E3 (ZTF). Трансляцию астрономического события проводил Новосибирский планетарий.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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