Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF

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В ночь на 2 февраля земляне увидят редчайшую комету, новосибирский планетарий покажет её в прямом эфире.

Большой новосибирский планетарий проведёт прямой эфир, в котором покажет полёт кометы C/2022 E3 (ZTF). Трансляция доступна на YouTube-канале учреждения. Также сотрудники планетария планируют провести наблюдения за Луной, Марсом, Плеядами, туманностью Ориона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь на 2 февраля 2023 года над Новосибирском пролетит комета C/2022 E3 (ZTF), которая появляется около Земли раз в 50 тысяч лет. Увидеть её смогут жители лишь нескольких городов северного полушария — в том числе из-за снегопада и облаков. Об этом сообщают синоптики Яндекс Погоды.

Наилучший обзор на комету получат жители Омска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Томска, Кемерово и Новокузнецка. Также комета будет хорошо видна в Хабаровске и Владивостоке. Из городов европейской части России с погодой повезло Уфе и Набережным Челнам.

Предыдущее астрономическое событие, которое наблюдали жители Новосибирска — падение метеора 31 января.