Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество наука

Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF

Фото Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
Фото Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF

Фото: Freepik.com

В ночь на 2 февраля земляне увидят редчайшую комету, новосибирский планетарий покажет её в прямом эфире.

Большой новосибирский планетарий проведёт прямой эфир, в котором покажет полёт кометы C/2022 E3 (ZTF). Трансляция доступна на YouTube-канале учреждения. Также сотрудники планетария планируют провести наблюдения за Луной, Марсом, Плеядами, туманностью Ориона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь на 2 февраля 2023 года над Новосибирском пролетит комета C/2022 E3 (ZTF), которая появляется около Земли раз в 50 тысяч лет. Увидеть её смогут жители лишь нескольких городов северного полушария — в том числе из-за снегопада и облаков. Об этом сообщают синоптики Яндекс Погоды.

Наилучший обзор на комету получат жители Омска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Томска, Кемерово и Новокузнецка. Также комета будет хорошо видна в Хабаровске и Владивостоке. Из городов европейской части России с погодой повезло Уфе и Набережным Челнам.

Предыдущее астрономическое событие, которое наблюдали жители Новосибирска — падение метеора 31 января.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14782
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11194
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9759
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8725
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8028
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7300
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
6645
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области