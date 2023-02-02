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4 февраля под Новосибирском пройдут гонки на снегоходах и сноубайках

Фото 4 февраля под Новосибирском пройдут гонки на снегоходах и сноубайках
Фото 4 февраля под Новосибирском пройдут гонки на снегоходах и сноубайках

В субботу в Новосибирской области пройдет Кубок Федерации мотоциклетного спорта России.

В субботу, 4 февраля на автодроме «Сибирское кольцо» (Ключ-Камышенское плато) под Новосибирском пройдёт Кубок Федерации мотоциклетного спорта (ФМС) России. Принять участие можно в гонках на снегоходах и сноубайках.

Программа турнира разделена по трём дисциплинам: кросс на снегоходах в категории А, кросс на снегоходах в категории В и кросс-сноубайк.

В заездах примут участие более 50 спортсменов, в том числе сильнейшие райдеры страны. За Новосибирскую область выступят Андрей Вузов, Антон Черниченко и молодые гонщики.

Соревнования начнутся 4 февраля в 12:00 на автодроме «Сибирское кольцо» по адресу: Новосибирск, ул. Пролетарская, 271/5.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Лыжня России — 2023 в Новосибирске пройдет 11 февраля. Участники смогут пробежать одну из трёх дистанций — 500 метров, 5 и 10 километров.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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