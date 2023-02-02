Два контрактника из Новосибирской области погибли в зоне СВО

Фото: Администрация Бердска

Двое военнослужащих из Бердска под Новосибирском погибли в зоне СВО.

В зоне проведения спецоперации погиб 39-летний Андрей Степанов и 41-летний Сергей Видяшкин. Оба были жителями Бердска и служили в ВС РФ по контракту. Об их гибели сообщили на сайте администрации Бердска.

Андрей Степанов родился 5 июня 1983 года в Новосибирске, но с двух лет жил в Бердске. В этом городе он окончил школу и техникум. Когда начался призыв по частичной мобилизации, он вызвался служить по контракту со словами «Лучше я пойду, чем мои сыновья».

Сергей Видяшкин родился 4 января 1982 года в Бердске. Там он окончил школу и Бердский политехнический колледж. Погиб на территории СВО 15 января 2023 года при исполнении воинских обязанностей. Сергей был потомственным военном: его дед, отец и брат также значительную часть жизни служили в армии.

Похороны пройдут 2 февраля на Бердском городском кладбище.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области попрощаются с погибшим в ходе СВО Александром Филимоновым.