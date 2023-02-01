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Военный из Новосибирской области Александр Филимонов погиб на СВО

Фото Военный из Новосибирской области Александр Филимонов погиб на СВО
Фото Военный из Новосибирской области Александр Филимонов погиб на СВО

Фото: Администрация Каргатского района

В Новосибирской области попрощаются с погибшим в ходе СВО Александром Филимоновым.

В ходе выполнения задач СВО погиб военнослужащий из Каргатского района Новосибирской области Александр Филимонов. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в районной администрации. Сибиряк погиб при исполнении служебного долга, выполняя боевые задачи на территории ДНР, ЛНР и Украины.

«Александр честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России», — отмечают в посте.

О месте и времени похорон Александра пока не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что при обстреле больницы в Новоайдаре ЛНР погиб раненый участник спецоперации из Новосибирска Евгений Исаев.

36-летний Евгений Исаев из Новосибирска был мобилизован в сентябре 2022 года: от повесток не прятался и почти сразу отправился на обучение. Супруга Анна лишь знала, что с наступлением зимы мужа отправили в зону спецоперации.

Напомним, накануне в Новосибирской области попрощались в погибшим на СВО Андреем Сыздыковым.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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