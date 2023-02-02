Эксперт объяснил, могут ли омолаживающие уколы спровоцировать рак

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По словам генетика Александра Карасева, после таких процедур бывали случаи, когда наблюдались осложнения в виде онкологических заболеваний.

Генетик, врач, ученый, директор лабораторного комплекса АБТ Александр Карасёв объяснил, могут ли омолаживающие уколы спровоцировать рак. По его словам, после таких процедур бывали случаи, когда наблюдались осложнения в виде онкологических заболеваний, пишет Pravda.Ru.

«Получалось так, что этим уколом человек запускал механизм образования раковых клеток, соответственно, подписывал себе приговор», — поделился специалист.

Как отмечает Карасев, стволовые клетки действительно активируют процессы восстановления кожи.

«Но в это же время мы действительно стимулирует рост всего, что может расти. А часть клеток у нас, к сожалению, к этому моменту уже подвергалась модификации», — подытожил ученый.

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