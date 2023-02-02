Эксперты дали рекомендации по быстрому и надежному похудению

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Эксперты рассказали, что регулярная физическая активность от 22 до 45 минут поможет сбросить лишний вес.

Ученые Массачусетского университета провели исследование, благодаря которому они смогли установить, что регулярная физическая активность от 22 до 45 минут поможет сбросить лишний вес. При этом тренировки должны чередовать умеренную и энергичную активность, пишет RuNews24.ru.

Доцент кафедры кинезиологии Массачусетского университета Аманда Палуч советует ежедневно уделять 22 минуты на оздоровительную ходьбу и 45 минут на интенсивную. Согласно данным, наибольшую пользу человеку приносят ежедневные 10 тысяч шагов, это примерно 8 километров.

Положительное влияние физических нагрузок подтверждают и другие исследования. Так, например, в статье журнала Nature Medicine сказано, что прогулка по 10 тысяч шагов в день снижает риск развития старческой деменции, онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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