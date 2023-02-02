Главе СКР Бастрыкину повторно пожаловались на свалку около Хилокского рынка в Новосибирске

Фото: пресс-служба СКР

В Новосибирске возбудили уголовное дело по после жалобы Бастрыкину на свалку у Хилокского рынка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл прием жителей Новосибирска по видеосвязи. Ему пожаловались, что около Хилокского рынка по-прежнему сохраняется опасная экологическая ситуация, сообщает пресс-служба ведомства.

Летом 2022 года жители Хилокского района Новосибирска пожаловались на незаконную деятельность на потенциально опасных объектах. Так, рядом с жилыми домами находится полигон бытовых отходов «Левобережный», который создает опасную экологическую ситуацию, а также В районе расположены оптовые ярмарки, которые эксплуатируются с нарушением законодательства.

В июле 2022 года по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

О ходе расследований главе ведомства доложил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области В.Б. Зарипов.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о хищении 1500 квартир в Новосибирске. Это дело вели на протяжении трёх лет, и из полутора тысяч смогли доказать мошенничество только в 52 случаях.