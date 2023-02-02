МЧС предупредило об опасной ситуации на дорогах Новосибирской области

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области на дорогах образовались снежные заносы, водителей просят быть осторожнее.

Из-за сложной ситуации на дорогах Новосибирской области водителям стоит проявлять осторожность при поездках на дальние расстояния. Такое предупреждение в четверг, 2 февраля, опубликовало ГУ МЧС по региону. Из-за снежных заносов и морозов обстановка на трассах может быть опасной.

В ведомстве уточнили, что спасатели и представители ГИБДД работают на 270 потенциально опасных участках, где ожидаются снежные заносы. Водителей просят максимально внимательно отнестись к ситуации на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш» Челябинск–Новосибирск, Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск–Бийск, Р-255 «Сибирь» Новосибирск–Иркутск; территориальных автодорогах К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар», К-12 «Новосибирск – Колывань – Томск», К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Советское шоссе».

На территории области работает 151 пункт обогрева, среди которых 11 — мобильные. Они рассчитаны на 7,2 тысячи человек.

Тем временем в Новосибирске для уборки снега на дорогах вывели дополнительную технику. На улицы города вывели 40 единиц спецтехники. Среди них автогрейдеры, погрузчики, тракторы и самосвалы.