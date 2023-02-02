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общество

В Новосибирске вывели дополнительную технику для уборки снега

Фото В Новосибирске вывели дополнительную технику для уборки снега
Фото В Новосибирске вывели дополнительную технику для уборки снега

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

На дорогах Новосибирска работает 40 единиц дополнительной снегоуборочной техники.

В Новосибирске для уборки снега на дорогах вывели дополнительную технику. Об этом сообщили в правительстве региона в четверг, 2 февраля.

«В Новосибирской области на прошедшей неделе выпало рекордное количество осадков, это существенно повлияло на дорожную ситуацию, в том числе, в Новосибирске. Губернатор Андрей Травников поручил найти дополнительную технику, чтобы помочь городе в уборке снега», — уточнили в официальном телеграм-канале правительства «Новосибирь».

На улицы города вывели 40 единиц спецтехники. Среди них автогрейдеры, погрузчики, тракторы и самосвалы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска готовятся к крупной закупке партии снегоуборочной техники: на новые спецмашины потратят 400 миллионов рублей. Также в 2022 году Новосибирск приобрёл 32 единицы техники, и перед закупкой также проводились обсуждения по отдельным районам. Так, некоторым административным единицам нужны были сами машины, а где-то не хватало навесного оборудования на всесезонную технику.

Напомним, сегодня мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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