Мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина

Фото: Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручит проверить скользкий вход в метро на Ленина.

На пресс-конференции, 2 февраля, мэру Новосибирска Анатолию Локтю задали вопрос, будут ли предприняты меры с гололедом на входе станции метро "Площадь Ленина".

"Мы стараемся за этим следить. Метрополитен все своих входы обрабатывает реагентами. Скажите о каком входе идет речь и я дам поручение, чтобы обратили внимание на гололед", — ответил Локоть.

Напомним, в Новосибирске юрист рассказала о возмещении ущерба из-за падения на льду

Как ранее писал Сиб.фм, градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу Общественной палаты об отмене прямых выборов мэра.