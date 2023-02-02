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Мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина

Фото Мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина
Фото Мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина

Фото: Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручит проверить скользкий вход в метро на Ленина.

На пресс-конференции, 2 февраля, мэру Новосибирска Анатолию Локтю задали вопрос, будут ли предприняты меры с гололедом на входе станции метро "Площадь Ленина".

"Мы стараемся за этим следить. Метрополитен все своих входы обрабатывает реагентами. Скажите о каком входе идет речь и я дам поручение, чтобы обратили внимание на гололед", — ответил Локоть.

Напомним, в Новосибирске юрист рассказала о возмещении ущерба из-за падения на льду

Как ранее писал Сиб.фм, градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу Общественной палаты об отмене прямых выборов мэра.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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