В мэрии Новосибирска потратят 400 миллионов рублей на технику для уборки снега

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Новосибирск купит новые снегоуборочные машины за 400 миллионов рублей.

В мэрии Новосибирска готовятся к крупной закупке партии снегоуборочной техники: на новые спецмашины потратят 400 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-мэр Олег Клемешов на комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска.

«Готовится закупка техники в рамках лизинга. Это относительно небольшая сумма, но с 2018 года это будет самая большая закупка и ее цена будет около 400 миллионов рублей», — сообщил Клемешов.

Мэрия уточнит, какие районы в какой технике нуждаются, потому что может оказаться, что где-то ДЭУ справляются с очисткой улиц своими силами.

Напомним, в 2022 году Новосибирск приобрёл 32 единицы техники, и перед закупкой также проводились обсуждения по отдельным районам. Так, некоторым административным единицам нужны были сами машины, а где-то не хватало навесного оборудования на всесезонную технику.

Ранее мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина. По словам градоначальника, городские службы стараются следить за состоянием всех входов, и немедленно обработают необходимое место реагентом.