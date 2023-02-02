Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба»

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В Новосибирске до 3 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий.
Горожанам во время действия режима «чёрного неба» следует ограничить пребывание на улице, также стоит проводить проветривание помещений только кондиционерами, а физкультурой и спортом лучше заняться в закрытых спортивных комплексах. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Ранее в регионе ввели режим неблагоприятных метеорологических условий, он действует до 18:00 3 февраля.
В министерстве отметили, что кроме предприятий влияние на уровень загрязнения воздуха оказывает автотранспорт. Выхлопные газы содержат вредные вещества: формальдегид, оксид углерода и другие продукты сгорания. Владельцам автотранспортных средств при передвижении по городу в период НМУ по возможности лучше воспользоваться общественным транспортом, рекомендуют специалисты.
Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель. После этого специальные сервисы также фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, однако официально режим НМУ не вводился.
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