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общество

Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба»

Фото Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба»
Фото Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба»

Фото: t.me/mpr_nso

В Новосибирске до 3 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий.

Горожанам во время действия режима «чёрного неба» следует ограничить пребывание на улице, также стоит проводить проветривание помещений только кондиционерами, а физкультурой и спортом лучше заняться в закрытых спортивных комплексах. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Ранее в регионе ввели режим неблагоприятных метеорологических условий, он действует до 18:00 3 февраля.

В министерстве отметили, что кроме предприятий влияние на уровень загрязнения воздуха оказывает автотранспорт. Выхлопные газы содержат вредные вещества: формальдегид, оксид углерода и другие продукты сгорания. Владельцам автотранспортных средств при передвижении по городу в период НМУ по возможности лучше воспользоваться общественным транспортом, рекомендуют специалисты.

Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель. После этого специальные сервисы также фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, однако официально режим НМУ не вводился.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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