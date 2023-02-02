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общество

Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России

Фото Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
Фото Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирск и Бердск оказались в списке российских городов с самым грязным воздухом.

Новосибирск попал на третье место среди городов России по уровню загрязнения воздуха. Соответствующий рейтинг составили в консалтинговом бюро «Стрелка». Также в этом списке оказался Бердск.

Показатели загрязнения окружающей среды составляли по индексу TAQI, который состоит из пяти элементов: угарный газ, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и аэрозоли. Результаты Новосибирска по этим данным — 42,5 балла.

Ранее в Новосибирске синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра объявили о возможности скопления вредных примесей в воздухе. При этом общий уровень загрязнения атмосферы ожидается пониженный. Также 1 февраля в Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.

Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель.

Напомним, сегодня Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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