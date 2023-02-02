Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области

Фото: Администрация Сузунского района / ВК
В январе 2023 года, 14 военнослужащих из Новосибирской области погибли в зоне специальной военной операции. Фотографии представили районные администрации.
Некоторых военнослужащих посмертно наградили орденом Мужества. Своим подвигом жители Новосибирской области спасли жизни своих боевых товарищей.
Среди погибших есть те, которые отправились служить по контракту в ЧВК «Вагнер».
Среди погибших мобилизованные, контрактники и добровольцы.
Ранее, Сиб.фм писал о погибшем 48-летнем Петре Леонове, с позывным «Молодой»
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