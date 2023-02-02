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Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области

Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области
Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области

Фото: Администрация Сузунского района / ВК

В январе 2023 года, 14 военнослужащих из Новосибирской области погибли в зоне специальной военной операции. Фотографии представили районные администрации.

Некоторых военнослужащих посмертно наградили орденом Мужества. Своим подвигом жители Новосибирской области спасли жизни своих боевых товарищей.

Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области 2

Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области 3

Среди погибших есть те, которые отправились служить по контракту в ЧВК «Вагнер».

Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области 4

Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области 5

Среди погибших мобилизованные, контрактники и добровольцы.

Фото Опубликованы фото погибших в спецоперации в январе военнослужащих из Новосибирской области 6

Ранее, Сиб.фм писал о погибшем 48-летнем Петре Леонове, с позывным «Молодой»

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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