После обнаружения обгоревшего трупа на льду в Ленобласти возбудили уголовное дело

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В Ленинградской области на льду Невы было обнаружено обгоревшее тело. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «убийство» после того, как в поселке имени Свердлова на льду Невы был обнаружен обгоревший труп, пишет Online47.

Специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга доставили тело на берег и передали правоохранителям.

Тело погибшего было частично обгоревшим, а на лице обнаружились кровоподтеки. Рядом с телом нашли канцелярский нож, зажигалку и лоскуты горелой одежды. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, под Новосибирском в снегу нашли тело со съеденными конечностями.