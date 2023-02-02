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общество

Психолог разъяснила, почему дети не хотят ходить в школу

Фото Психолог разъяснила, почему дети не хотят ходить в школу
Фото Психолог разъяснила, почему дети не хотят ходить в школу

Freepik, authors: shironosov

По словам психолога Анастасии Екушевской, это может быть связано с плохими взаимоотношениями с одноклассниками или учителем.

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская назвала ключевые причины, по которым дети не хотят ходить в школу. По ее словам, таких причин как минимум несколько, например, мотивация к учебе через «кнут» и плохие взаимоотношения с одноклассниками или учителем, пишет ФАН.

«Многие ребята учатся буквально «через не могу» ― попытки усадить их за «домашку» нередко заканчиваются скандалами. Поэтому родители нередко задаются вопросом: как заставить ребенка учиться», — объясняет Екушевская.

Как отмечает специалист, каждый ребенок требует индивидуального подхода в обучении. Не стоит запугивать плохими оценками, наказаниями и мрачным будущим, советует психолог.

«Родителям и учителям, кажется, что так проще привлечь ребенка к занятиям. Ведь выработать мотивацию, основанную интересе к учебе — это сложная и ответственная задача», — говорит эксперт.

Анастасия рекомендует при появлении проблем с учебой честно поговорить с ребенком, выслушать его мнение и оказать поддержку.

Напомним, психолог объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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