Психолог разъяснила, почему дети не хотят ходить в школу

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По словам психолога Анастасии Екушевской, это может быть связано с плохими взаимоотношениями с одноклассниками или учителем.

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская назвала ключевые причины, по которым дети не хотят ходить в школу. По ее словам, таких причин как минимум несколько, например, мотивация к учебе через «кнут» и плохие взаимоотношения с одноклассниками или учителем, пишет ФАН.

«Многие ребята учатся буквально «через не могу» ― попытки усадить их за «домашку» нередко заканчиваются скандалами. Поэтому родители нередко задаются вопросом: как заставить ребенка учиться», — объясняет Екушевская.

Как отмечает специалист, каждый ребенок требует индивидуального подхода в обучении. Не стоит запугивать плохими оценками, наказаниями и мрачным будущим, советует психолог. «Родителям и учителям, кажется, что так проще привлечь ребенка к занятиям. Ведь выработать мотивацию, основанную интересе к учебе — это сложная и ответственная задача», — говорит эксперт. Анастасия рекомендует при появлении проблем с учебой честно поговорить с ребенком, выслушать его мнение и оказать поддержку.

Напомним, психолог объяснила, как использовать гаджеты с пользой для ребенка.