Мать четверых детей из Новосибирска готовится к рождению пятого

Фото: Марина Стеклова/ВК

Известная в Новосибирске многодетная мать скоро родит пятого ребёнка.

В Новосибирске мать четверых детей Марина Стеклова готовится к пятым родам. Об этом женщина сообщила в своей группе «Kvadromama» в социальной сети «ВКонтакте». Родить сибирячка планирует уже сегодня, 2 февраля.

Рожать Марина Стеклова будет в стенах Новосибирского городского клинического перинатального центра.

«Здесь мамой стала сразу четверым малышам. Здесь скрюченная по стенке в реанимацию ползла, чтобы хоть одним глазком увидеть детей. Здесь жизнь моя изменилась раз и навсегда. Мои "никогда" и "ни за что" скоро превратятся в пятую жизнь. Пусть эта новая жизнь маленького человечка будет счастливой», — написала женщина.

Марина Стеклова в 2018 году родила одновременно четверых детей, тогда же она завела блог, в котором сейчас 25 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее психолог назвала способ отучить детей грубить родителям.