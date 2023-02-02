Мать четверых детей из Новосибирска готовится к рождению пятого

Фото: Марина Стеклова/ВК
Известная в Новосибирске многодетная мать скоро родит пятого ребёнка.
В Новосибирске мать четверых детей Марина Стеклова готовится к пятым родам. Об этом женщина сообщила в своей группе «Kvadromama» в социальной сети «ВКонтакте». Родить сибирячка планирует уже сегодня, 2 февраля.
Рожать Марина Стеклова будет в стенах Новосибирского городского клинического перинатального центра.
«Здесь мамой стала сразу четверым малышам. Здесь скрюченная по стенке в реанимацию ползла, чтобы хоть одним глазком увидеть детей. Здесь жизнь моя изменилась раз и навсегда. Мои "никогда" и "ни за что" скоро превратятся в пятую жизнь. Пусть эта новая жизнь маленького человечка будет счастливой», — написала женщина.
Марина Стеклова в 2018 году родила одновременно четверых детей, тогда же она завела блог, в котором сейчас 25 тысяч подписчиков.
Напомним, ранее психолог назвала способ отучить детей грубить родителям.
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