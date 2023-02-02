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общество

Самарский врач предупредил о факторах риска рака простаты

Фото Самарский врач предупредил о факторах риска рака простаты
Фото Самарский врач предупредил о факторах риска рака простаты

Freepik, authors: semakokal

Заведующий онкологическим отделением в Самаре Андрей Горбачев заявил, что основным фактором риска развития рака простаты является возраст пациента.

Заведующий онкологическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Горбачев рассказал, какие факторы влияют на рис развития рака предстательной железы. По его словам, основным фактором является возраст пациента, пишет sovainfo.ru.

«Ближе к 60 годам риск существенно возрастает. На развитие рака также влияют малоподвижный, сидячий образ жизни и вредные привычки», — объяснил медик.

Горбачев отметил, что на ранней стадии рак простаты может себя никак не проявлять. Но в процессе развития болезни могут появиться нарушения мочеиспускания, добавил он.

«Для сохранения здоровья и "мужской силы" важно выявить болезнь на ранней стадии. Главным методом профилактики рака предстательной железы является контроль ПСА (простатоспецифический антиген)», — настаивает врач.

Напомним, ученые установили, что переработанные продукты вызывают рак яичников.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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рак
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