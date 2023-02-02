Ученые установили, что переработанные продукты вызывают рак яичников

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Доктор Киара Чанг выяснила, что сосиски, колбаса и чипсы могут вызвать рак яичников.

Доктор Киара Чанг из Имперского колледжа Лондона выяснила, что переработанные продукты вызывают рак яичников. По ее словам, к переработанным продуктам относятся готовые к употреблению блюда, сосиски, колбаса, газировка, чипсы, конфеты и многое другое, пишет Pravda.Ru.

«Наши тела могут не реагировать на эти сверхобработанные ингредиенты и добавки так же, как на свежие и питательные продукты с минимальной обработкой», — говорит исследователь.

Как отмечет специалист, люди, которые поглощают большое количество ультрапереработанных продуктов, по статистике, ещё и пьют больше газировки, а в их рационе не так много продуктов, которые связаны со здоровым питанием, полагают ученые.

Напомним, онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака.