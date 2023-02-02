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Следком объяснил обыски у главы Краснозерского района НСО Семёновой

Фото Следком объяснил обыски у главы Краснозерского района НСО Семёновой
Фото Следком объяснил обыски у главы Краснозерского района НСО Семёновой

Фото: СКР

Следственные мероприятия связаны с ранее возбуждённым делом в отношении замглавы Краснозёрского района.

Обыски у главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой связаны с возбуждённым уголовным делом в отношении её заместителя. Об этом сообщили в СУ СКР по региону, пишет «АиФ-Новосибирск».

«В следственном управлении продолжается расследование уголовного дела , возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя главы администрации Краснозерского района», — сообщили изданию в ведомстве.

Ранее следователи задержали замглавы Краснозёрского района — Сергея Блинова обвиняют в том, что власти не провели экспертизу дома, предназначенного для многодетной матери.

«Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение заместителю главы администрации Краснозерского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – сообщили ранее в СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее общественники выяснили, что незадолго покупки дома администрацией он продавался за 3,2 млн рублей, а не за 5,7 миллиона. Дальше подключились следователи СКР, которые сейчас установили предполагаемого виновника.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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