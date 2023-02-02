Следком объяснил обыски у главы Краснозерского района НСО Семёновой

Фото: СКР
Следственные мероприятия связаны с ранее возбуждённым делом в отношении замглавы Краснозёрского района.
Обыски у главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой связаны с возбуждённым уголовным делом в отношении её заместителя. Об этом сообщили в СУ СКР по региону, пишет «АиФ-Новосибирск».
«В следственном управлении продолжается расследование уголовного дела , возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя главы администрации Краснозерского района», — сообщили изданию в ведомстве.
Ранее следователи задержали замглавы Краснозёрского района — Сергея Блинова обвиняют в том, что власти не провели экспертизу дома, предназначенного для многодетной матери.
«Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение заместителю главы администрации Краснозерского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – сообщили ранее в СУ СКР по Новосибирской области.
Ранее общественники выяснили, что незадолго покупки дома администрацией он продавался за 3,2 млн рублей, а не за 5,7 миллиона. Дальше подключились следователи СКР, которые сейчас установили предполагаемого виновника.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают