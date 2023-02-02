Терапевт назвал сигналы организма, которые нельзя игнорировать

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По словам терапевта Анастасии Московченко, нельзя игнорировать одышку, сильные боли в животе и груди.

Человеку не следует терпеть и игнорировать сильную, острую боль головы, в животе и груди, а также нарушения речи и одышку. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Московченко. По ее словам, при наличии подобных ощущений следует сразу же обратиться к врачу.

«Сильная, острая головная боль с рвотой и тошнотой, которая не проходит за день-два, которую не снимают обычные препараты, сильная боль в животе, одышка, нарушения речи — повод срочно обратиться к врачу», — настаивает врач.

Московченко отметила, что каждый симптом требует внимания, особенно если боль продолжается на протяжении двух дней, а препараты не помогают.

«Нельзя игнорировать высокую температуру, если она не сбивается обычными препаратами, потери сознания. Это может быть признаком серьезных заболеваний», — добавила терапевт.

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