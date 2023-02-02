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общество

В Новосибирске у 40-летней жительницы выросла борода

Фото В Новосибирске у 40-летней жительницы выросла борода
Фото В Новосибирске у 40-летней жительницы выросла борода

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местная жительница, у которой выросла борода, ищет в помощь в соцсетях.

В Новосибирске у 40-летней женщины выросла борода. Об этом сибирячка рассказала в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

Фото В Новосибирске у 40-летней жительницы выросла борода 2

«Мне сорок с небольшим плюсиком. Началось это два-три года назад. Что-то совсем уже плохо себя чувствую...Лицо состарилось за два года лет на десять, появились волосы над губой и подбородком. Выход вообще есть? Помогут ли мне врачи?», — написала женщина.

Журналисты издания «МК в Новосибирске» проконсультировались со специалистом, чтобы узнать, с чем может быть связано такое явление.

По словам медицинского директора сети многопрофильных клиник "1+1", доктора медицинских наук Татьяны Овсянниковой, появление бороды связано с гормональными изменениями.

"В возрасте 40 с небольшим лет у женщин наступает предменопауза — период, предшествующий климаксу. В этот период идет снижение женских половых гормонов и за счет этого начинают преобладать мужские половые гормоны", — объяснила специалист.

На фоне изменения гормонального фона волосы становятся более жесткими и темными. Они могут появиться в нехарактерных для женщин местах. Но подбородок и верхняя губа — самое популярное место "гормональной растительности".

По словам эксперта, внешний вид и самочувствие женщины в указанный период может резко меняться.

Напомним, ранее Филипп Киркоров сбрил бороду ради блогера из Новосибирска Манукяна.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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