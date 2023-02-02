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В аэропорту Новосибирска построят павильон для пассажиров из ЕАЭС за 54,7 миллиона рублей

Фото В аэропорту Новосибирска построят павильон для пассажиров из ЕАЭС за 54,7 миллиона рублей
Фото В аэропорту Новосибирска построят павильон для пассажиров из ЕАЭС за 54,7 миллиона рублей

Фото Сиб.фм

В аэропорту Толмачево в Новосибирске построят павильон для пассажиров из четырех стран.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске построят павильон за 54,7 миллиона рублей для пассажиров из России, Казахстана, Беларуси и Армении. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

На момент публикации аэропорт ищет подрядчика, который построит павильон за обозначенную сумму. Помещение построят в рамках реконструкции пункта пропуска через государственную границу.

По контракту, подрядчик будет обязан поставить одноэтажный павильон площадью 314 квадратных метров до 30 июля 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до нового терминала Толмачёво запустят городскую электричку — но пока эти планы только на уровне согласования с РЖД. Пока что губернатор Андрей Травников ограничился утверждением о том, что «это абсолютно реально». Правда, для этого сначала нужно построить второй пролёт железнодорожного моста.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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