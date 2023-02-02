В мэрии Новосибирска назвали точные сроки очистки города от снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Анатолий Локоть поручил очистить Новосибирск от снега до конца недели.

В Новосибирске объявили режим ЧС из-за снегопадов, которые длятся дольше недели. Мэр города Анатолий Локоть поручил вывезти снег с дорог в ближайшие дни.

Редакция «АиФ-Новосибирск» получила уточняющий комментарий от пресс-службы муниципалитета, что снежные завалы должны убрать с дорог и обочин до 5 февраля.

Сейчас же сотрудники ДЭУ очищают дороги от рыхлого снега и обрабатывают дороги от льда, а также убирают навалы, из-за которых уменьшается эффективная ширина магистральных дорог.

Ранее вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов заявил, что из-за аномальных снегопадов мэрия города решила привлекать подрядчиков вне конкурса — это ускорит вывоз снега на самосвалах.

Рекордными по осадкам стали 23 и 28 января, когда в городе за сутки выпало 8 и 14 мм осадков — это наибольшее значение за всю историю метеонаблюдений с 1900 года. В целом же за январь объём снега превысил ожидаемую норму более чем в 2 раза и составил 51 мм.