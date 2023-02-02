В Новосибирске экс-сотрудник налоговой оформил незаконный бизнес на мать и друга

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В Новосибирске дошло до суда дело бывшего сотрудника налоговой, которого обвиняют в незаконном ведении бизнеса.

В Новосибирске передали в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего сотрудника налоговой инспекции. Ранее ему предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщили 2 февраля в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, 32-летний работник налоговой с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года принимал управлял двумя юридическими лицами, которые занимались производством и сбытом бетона.

Так как служебное положение запрещало обвиняемому занимать должность руководителя коммерческой организации, директором одного юридического лица числилась его мать, другого — друг, рассказали в прокуратуре. Также новосибирец использовал информационные системы, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, заключили в прокуратуре региона.

Напомним, в Новосибирске покойного основателя крематория «Некрополь» Якушина продолжают судить.