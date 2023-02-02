В Новосибирске мошенники оформили на пенсионера кредит в 2 млн рублей

Фото: Прецедент

В Новосибирске 62-летний пенсионер Алексей Армянов задолжал банку 2 миллиона рублей после звонка мошенников.

62-летний пенсионер из Новосибирска Алексей Армянов стал жертвой мошенников. По их указке мужчина оформил кредит в банке на сумму около 2 миллионов рублей. Своей историей сибиряк поделился с изданием "Прецедент".

Мужчина рассказал, что в январе ему поступил звонок через мессенджер WhatsApp. Звонивший представился сотрудником банка и заверил, что некий житель Воронежа взял кредит на пенсионера. Для правдоподобности мошенник назвал паспортные данные новосибирца и его номер счета и попросил закрыть кредит. Алексей Армянов сделал все, что ему посоветовали.

На следующий день звонок поступил снова, но на этот раз требовалось приехать в банк и взять кредит. Мужчина снова выполнил требования и даже по указке звонивших седлал несколько переводов на указанные счета.

"Верьте, не верьте, я не помню, как я все это делал", — уверяет пенсионер.

В итоге на сегодняшний день пожилой новосибирец оказался должен банку 2 миллиона рублей. Кроме этого, с его банковской карты пропали все накопления — это почти 400 тысяч рублей.

По новому кредиту Армянов должен каждый месяц платить около 30 тысяч рублей, тогда как пенсия составляет всего 23 тысячи рублей.

Мужчина написал заявление в полицию.

Как ранее писал Сиб.фм, полицейские в Калининском районе Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, который оформил микрозайм на имя бывшей жены — всего 13 тысяч рублей.

Напомним, гипнокоуч Анастасия Сарапина рассказала, как мошенникам удается ввести в транс своих жертв и как можно им противостоять.