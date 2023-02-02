В Новосибирске на 64% выросло число ипотечных кредитов на новостройки

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске количество ипотечных кредитов почти достигло уровня прошлого года.

В Новосибирске число ипотечных кредитов в декабре к ноябрю 2022 выросло на 64%. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. По словам эксперта, годовое снижение числа ипотечных кредитов на первичном рынке составило по региону 19%.

Кроме того, вторичный рынок тоже вырос к ноябрю на 28%. Также отдельные регионы РФ увеличили суммарное число ипотечных кредитов на первичном рынке и по итогам года. Например, показатели в Краснодарском крае выросли на 15% и по числу ипотечных сделок за год регион Новосибирск на 79%, по итогам 2021 года разница составляла 26,4%.

«В Сибирском Федеральном Округе наилучшую динамику показали регионы с опережающим развитием ИЖС. Республики Тыва и Алтай приросли к прошлому году соответственно на 156% и 68%. Иркутская область, которая в 2022 году обогнала наш регион по объему ввода жилья населением, показала годовой рост 109,3%, а декабрь к ноябрю вырос в 2 раза», — высказался Николаев.

Похожая динамика также в Томской области, однако годовой рост в регионе в 5,6 раза меньше, чем в Новосибирской области, заключил эксперт.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз развития рынка новостроек Новосибирска на 2023 год.