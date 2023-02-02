В Новосибирске на утренник в детском саду собирают по 10 тысяч рублей

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Жители Новосибирска рассказали о тратах на выпускные в школах и детсадах.

В Новосибирске родители воспитанников одного из детских садов собирают на утренник в честь выпускного по 10 тысяч рублей. Об этом местная жительница Ирина сообщила изданию «МК в Новосибирске».

«Отмечать планируют в развлекательном центре. Однако деньги нужны не только на аренду зала. По 2-3 тысячи — на фотокниги, по тысяче — на чаепитие, плюс аниматор, разная атрибутика вроде воздушных шариков, подарки воспитателям. В итоге "набежало" по 10 тысяч с человека», — рассказала женщина журналистам.

По её словам, в родительском комитете предложили сдавать сумму частями, а тем, кто не хочет платить, — отказаться от выпускного. Однако женщина не может поступить столь радикально, так как это может навредить ребёнку.

Несмотря на то, что выпускные балы в школах пройдут ещё не скоро, уже в феврале родители учеников планируют мероприятия. Например, траты родителей четвероклассников одной из новосибирских школ уже обещают быть внушительными.

«Мы заложили на него 10-20 тысяч рублей, то есть примерно по 500-700 рублей с человека. Подарить планируем серебряные наручные часы или сертификат в ювелирный салон — пока не решили. Боюсь, что сумма в итоге выйдет еще больше, так как по мере приближения праздника у некоторых родителей появляются новые идеи и большинство с ними соглашается», — рассказала жительница Новосибирска Алёна.

Впрочем, некоторые родители принимают решение отказаться от участия в выпускных. Одна из матерей объяснила, что её сын воспринял предложение нормально, так как в классе было несколько «отказников».

Напомним, в Новосибирской области детские пособия выплатят в Единый день 3 февраля.