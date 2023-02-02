В Новосибирске подрядчик объяснил срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная»

Фото: Прокуратура Новосибирской области

По данным подрядчика, при возведении станции новосибирского метрополитена «Спортивная» возникли дополнительные работы.

Задержка строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске связана с дополнительными работами, которые касаются корректировки нормативной базы и требований к системе безопасности объекта. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на компанию «СпецТрансСтрой», которая строит станцию. Кроме того, к срыву сроков сдачи объекта привели санкции, так как импортное оборудование пришлось заменять на отечественное, отметил застройщик.

По заявлению подрядчика, на «Спортивной» ведутся испытания оборудования и подготовка к проверке надзорным органом.

Ранее прокуратура Новосибирской области обнаружила административное правонарушение при проверке переноса сроков строительства станции метро «Спортивная». Максимально возможная санкция за такое нарушение — крупный штраф или дисквалификация на срок до двух лет. Постановление прокуратуры рассмотрит суд Центрального района Новосибирска.

Также прокурор вынес представление мэру города Анатолию Локтю за ненадлежащий контроль за работой подчинённых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на станции метро "Спортивная" в Новосибирске смонтировали первую линию дверей.