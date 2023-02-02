В Новосибирске пропала мать троих детей

Фото: «Типичная Затулинка»

Житель Новосибирска написал в соцсетях пост о пропаже супруги и матери троих детей.

В Новосибирске на Затулинском жилмассиве при неизвестных обстоятельствах пропала мать троих детей. Об этом сообщил муж женщины в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

«Обратился сразу по всем инстанциям, до утра ёрзал по городу: вокзалы, аэропорты, сейчас опять вышел на поиски, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Никто не знает, где она, даже в полиции», — написал мужчина.

По словам новосибирца, супруга должна была вернуться домой накануне. Мужчина заявил, что видел её в последний раз напересечении улиц Громова и Зорге.

Однако в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили, что женщину нашли живой. Супруг загадочно пропавшей сибирячки не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее под Новосибирском пропал 44-летний бритый наголо мужчина.