Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество наука

В Новосибирске разработали дрон-камикадзе для уничтожения танков Leopard

Фото В Новосибирске разработали дрон-камикадзе для уничтожения танков Leopard
Фото В Новосибирске разработали дрон-камикадзе для уничтожения танков Leopard

Фото предоставлено Андреем Братеньковым

Новосибирские конструкторы готовы к производству дрона-камикадзе, который может уничтожать бронированную технику.

Специалисты новосибирского конструкторского бюро «Спектр» разработали прототип барражирующего боеприпаса, способного уничтожить бронированную технику. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на исполнительного директора компании Андрея Братенькова. Дрон в том числе может справиться с немецким танком Leopard, утверждают в бюро.

«Мы создали барражирующий боеприпас «Антитанк», который может уничтожить такой танк. Он поражает технику с толщиной брони до 150 мм. Буквально через три дня первые полетные испытания», — уточнил Братеньков.

Собеседник издания сообщил, что прототип боевого дрона бюро разработало на свои деньги. По его мнению, собрать средства для запуска массового производства можно было бы при помощи благотворительности. Создание прототипа обошлось в 2,5 млн рублей. Ещё столько же нужно для изготовления серийного образца.

«За 5 млн сделать оружие, которое уничтожит вражеский танк стоимостью 0,5 млрд рублей – мне кажется, убедительная арифметика», — считает директор бюро.

По словам Андрея Братенькова, при наличии поддержки запустить массовое производство «Антитанка» можно через две недели.

Напомним, ранее в Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15008
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11406
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9964
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8975
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8122
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7865
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
7504
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО