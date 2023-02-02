В Новосибирске разработали дрон-камикадзе для уничтожения танков Leopard

Фото предоставлено Андреем Братеньковым

Новосибирские конструкторы готовы к производству дрона-камикадзе, который может уничтожать бронированную технику.

Специалисты новосибирского конструкторского бюро «Спектр» разработали прототип барражирующего боеприпаса, способного уничтожить бронированную технику. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на исполнительного директора компании Андрея Братенькова. Дрон в том числе может справиться с немецким танком Leopard, утверждают в бюро.

«Мы создали барражирующий боеприпас «Антитанк», который может уничтожить такой танк. Он поражает технику с толщиной брони до 150 мм. Буквально через три дня первые полетные испытания», — уточнил Братеньков.

Собеседник издания сообщил, что прототип боевого дрона бюро разработало на свои деньги. По его мнению, собрать средства для запуска массового производства можно было бы при помощи благотворительности. Создание прототипа обошлось в 2,5 млн рублей. Ещё столько же нужно для изготовления серийного образца.

«За 5 млн сделать оружие, которое уничтожит вражеский танк стоимостью 0,5 млрд рублей – мне кажется, убедительная арифметика», — считает директор бюро.

По словам Андрея Братенькова, при наличии поддержки запустить массовое производство «Антитанка» можно через две недели.

Напомним, ранее в Новосибирске инженеры разработали подводный дрон с глубиной погружения до 100 метров.