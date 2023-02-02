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общество

В Новосибирске упавшие «рога» троллейбуса разбили зеркало заднего вида автомобиля

Фото В Новосибирске упавшие «рога» троллейбуса разбили зеркало заднего вида автомобиля
Фото В Новосибирске упавшие «рога» троллейбуса разбили зеркало заднего вида автомобиля

Фото и видео: группа «АСТ-54»

В Железнодорожном районе Новосибирска упавшие «рога» троллейбуса разбили зеркало машины.

На площади Лунинцев в Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса в легкового автомобиля. Электропровод потерял сцепление с контактной сетью, упал на автомобиль и разбил зеркало заднего вида. Об этом пострадавшая сообщила в группе «АСТ-54» Вконтакте.

По словам девушки, она начала движение после зеленого сигнала светофора. В этот момент водитель троллейбуса «резко дёрнул его с места», и контактные «рога» электротранспорта упали на автомобиль, процарапав крышу и крыло, а также разбив правое зеркало.

В ГИБДД девушке сказали, что это не страховой случай, и для компенсации ущерба нужно подать судебный иск на Горэлектротранспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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