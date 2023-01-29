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общество

В Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК

Фото В Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК
Фото В Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК

Фото и видео из группы "АСТ-54" в "ВК"

Днем в воскресенье, 29 января, троллейбус № 22 застрял в снегу в районе МЖК в Новосибирске.

В Новосибирске водители и пассажиры 29 января вытолкали троллейбус, который застрял в снегу в районе МЖК. Инцидент попал на видео, которое размещено в паблике "АСТ-54" в "ВКонтакте".

Со слов очевидцев, застрявший троллейбус перегородил проезд в обе стороны. Поэтому прохожим и водителям других авто ничего больше не оставалось, как прийти на помощь "рогатой машине". Общими силами общественный транспорт вытолкали из снежной колеи.

"Вот она, сила Сибири! Вытолкали", — прокомментировал увиденное новосибрец.

Как ранее писал Сиб.фм, из-за сильного снегопада в Новосибирске 28 и 29 января транспорт застревает в снегу. Вечером в субботу помощь потребовалась машине полиции и скорой, а также автобусу на ОбьГЭСе.

Напомним, новосибирцы жалуются в соцсетях на неочищенные от снега дороги.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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