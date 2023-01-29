В Новосибирске водителей возмутил снежный коллапс на дорогах

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирские водители массово жалуются на неочищенные от снега дороги в городе. После снегопада 28 января проезд по многим участкам стал невозможен.

Жители Новосибирска массово жалуются в соцсетях на заваленные снегом дворы и городские дороги после обильных осадков 28 и 29 января. Главная претензия автомобилистов — отсутствие снегоуборочной техники.

В Новосибирске после сильного снегопада 27 и 28 января машины массово застревают в снегу. Автомобилисты приходят на помощь друг другу и жалуются на отсутствие спецтехники в городе.

В субботу, 28 января, движение в центре Новосибирска оказалось парализовано. Несмотря на выходной день, пробки достигли 9 баллов. "Стоял" Красный проспект, площадь Калинина, Большевистская и левый берег.

"На дорогах снежный коллапс, а дорожников нету!", — жаловались автомобилисты в социальных сетях.

В второй половине дня выяснилось, что снег доставил хлопот не только рядовым водителям. Очевидцы рассказали, что в Новосибирске на улице Спуск Ногина застряли в снегу карета скорой помощи и автомобиль полиции. Медики спешили к больному ребёнку. В итоге они решили бросить машину на улице и пошли дальше пешком.

На этой же улице вечером 28 января в снегу застрял автомобиль полиции.

В воскресенье, 29 января, снегопад в Новосибирске продолжился. И вновь машины вязнут в снегу. На этот раз автобус не смог отъехать от остановки "Баня" на ОбьГэсе. Пассажиры вынуждены были толкать маршрутку.

Стоит отметить, что в выходной день в областном центре вновь зафиксированы 6-балльные пробки.

28 и 29 января новосибирские паблики "гудят" от негодования водителей.

"Где Бастрыкин?", — написал Евгений Тихонов в группе "АСТ-54" в "ВК"

"Ничего вообще не делается уже второй день", — согласился Михаил Б.

"Во всем городе творится что-то невообразимое", — отреагировала Виктория К.

"Где новая техника которую закупили?я видел только старую, пару тракторов", — задался вопросом Михаил.

"Это вообще какой то ужас! Прилетела с Москвы и не узнала родной город. Город сильно запущен", — резюмировала Виктория Р.